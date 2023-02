Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a depus o plangere penala la IPJ Caras-Severin, pentru inselaciune, ea relatand ca timp de opt luni a fost abordata de un barbat care a convins-o sa trimita aproximativ 20.000 de dolari, in mai multe transe, in diferite conturi, sub pretextul ridicarii unui colet care ar fi continut bani.

- O femeie de 43 de ani, din judetul Caras-Severin, a cheltuit aproape 20.000 de dolari, dupa ce a fost indusa in eroare de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare si care i-a spus ca este comandant de nava, promitandu-i ca se va muta cu ea in Romania, a informat vineri Inspectoratul…

- Politistii de la Sectia 14 din Bucuresti au prins in flagrant doi barbati suspectati de inselaciuni prin metoda „Accidentul”, iar ulterior au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara, a anuntat, joi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). „Astfel, la data de 12…

- O femeie de 87 de ani dintr-o comuna din Mehedinți a platit 5.150 de lei unui așa-zis medic, care a pretins ca fiica batranei este in spital și are nevoie de o intervenție chirurgicala. Autorul, un tanar de 19 ani, a fost prins cateva ore mai tarziu, la un control de rutina in trafic. Polițiștii au…

- O femeie din Suceava a pierdut aproape 100.000 de euro dupa ce s-a indragostit de un barbat pe internet. Barbatul a folosit metoda „generalul american” și a pretins ca are nevoie de bani sa se intoarca in țara. Citește și: Comisarul-sef Cristian Mihalcea continua dezvaluirile: „Aioanei pleca si venea…

- O batrana de 78 de ani din judetul Vrancea a cazut si ea victima metodei „Accidentul”, folosita de doi barbati, care s-au dat drept medici. Aceștia i-au spus ca fiul ei a fost implicat intr-un accident. Politistii din Focșani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- O femeie a sesizat politia ca a fost inselata de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare si care, pretinzand ca este general de razboi in Orientul Mijlociu, i-a cerut imprumut peste 22.000 de euro, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Suceava, din verificarile efectuate de politisti a…

- Politiei orasului Vicovu de Sus, județul Suceava, au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca a fost inselata de catre o persoana necunoscuta, utilizatoare a unei retele de socializare. Metoda de escrocherie online este cunoscuta sub numele de „generalul”, informeaza Mediafax . Victima…