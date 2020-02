Femeie de 43 de ani, confundată cu fiica sa de 19 ani O femeie din Carolina de Nord pare sa sfideze timpul. Deși are 43 de ani și o fiica de 19 ani, Joleen Diaz arata ca o adolescenta – nu doar la chip, ci și la trup. Deși intre Joleen și fiica sa Meilani este o diferența de varsta de 23 de ani, oamenii cred ca sunt surori și in niciun caz mama și fiica. Cum reușește acest lucru? Diaz susține ca secretul este „o dieta sanatoasa și echilibrata” și un stil de viața activ o face sa arate la fel de bine ca Meilani. O ajuta și un regim de infrumusețare ce consta in ingrijirea tenului, pe care l-a inceput pe cand avea doar 12 ani. „Am mare grija de pielea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

