- Ieri, 28 iunie 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia, in timp ce acționau pe Calea Moților din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din comuna Ciugud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autorizația…

- Ieri, 26 iunie 2022, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Sebeș, in timp ce acționau pe strada 6 Martie din localitatea Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism care avea autorizația de circulație provizorie expirata din luna…

- Ieri, 25 iunie 2022, in jurul orei 01.30, polițiștii din Teiuș au depistat o tanara de 19 ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea, pe strada Ardealului din oraș, un autoturism a carei autorizație provizorie de circulație era expirata. Fața de tanara, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- Ieri, 15 iunie 2022, in jurul orei 20.00, polițiștii din Teiuș au depistat un tanara de 24 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea, pe strada Clujului din oraș, un autoturism al carei autorizație provizorie de circulație era expirata din luna august 2021. Fața de conducatoarea auto, cercetarile…

- Ieri, 15 iunie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 32 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea, pe Calea Moților din Alba Iulia, un autoturism a carui autorizație provizorie de circulație era expirata din…

- Ieri, 11 iunie 2022, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat, pe DJ 107, o tanara de 25 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism a carui autorizație provizorie de circulație era expirata și luna august 2021. Fața de conducatoarea auto, cercetarile sunt continuate sub…

- Miercuri, 11 mai 2022, in jurul orei 16.10, polițiștii rutieri din Aiud au depistat o femeie, de 32 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea, pe strada Rozelor din Aiud, un autoturism care avea autorizația provizorie de circulație expirata. Fața de conducatoarea auto, cercetarile sunt continuate pentru…

