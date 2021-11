Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Zlatna au sancționat contravențional, conform Legii 55/2021, un barbat, de 35 de ani, din comuna Poșaga și o femeie, de 37 de ani, din Zlatna, care nu au respectat masura carantinarii și au parasit locația, unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului…

- Dupa trei ani, un tanar in varsta de 22 de ani, din Bistra, a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a lovit o femeie de 30 de ani cu o motocicleta neinmatriculata pe care o conducea fara sa dețina permis categoria A. In plus acesta a parasit locul accidentului. La data…

- Fapta savarsita de femeie reprezinta elementele constitutive ale infractiunilor de fals in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilorIn timpul desfasurarii activitatilor specifice de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii si protectie impotriva infectiei SARS CoV 2, in temeiul…

- Barbat din Alba Iulia, cercetat pentru EVADARE: Ar fi parasit locația unde era arestat la domiciliu Un barbat din Alba Iulia este cercetat pentru evadare. Ar fi parasit locația unde executa masura preventiva a arestului la domiciliu. Ieri, 23 septembrie 2021, polițiștii de supravegheri judiciare din…

- Ieri, 23 septembrie 2021, polițiștii de supravegheri judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au verificat, in Alba Iulia, o persoana fața de care a fost dispusa masura preventiva a arestului la domiciliu. Cu aceasta ocazie, s-a constatat faptul ca barbatul, in varsta de 24 de ani,…

- La data de 13 septembrie 2021, in jurul orei 00.20, polițiștii din Cugir au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie din oraș, in varsta de 44 de ani, ar fi fost agasata de catre soțul sau.In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbat, polițiștii au emis un ordin de protecție…

- Sanctionata pentru nerespectarea masurii carantinei.La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au identificat o femeie, de 48 de ani, care se afla la cumparaturi, desi pe numele sau era instituita masura carantinei la domiciliu.Persoana in cauza…

- Politistii din Timis au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19. Aceasta a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. „In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor…