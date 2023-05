Femeie de 28 de ani, găsită într-o baltă de sânge, în casa iubitului O femeie a sesizat poliția ca a gasit-o pe fiica sa, in varsta de 28 de ani, in locuința concubinului, decedata. Femeia a declarat ca ușa locuinței era inchisa, dar neasigurata cu cheia, iar fiica acesteia se afla cazuta pe hol, in jurul ei se aflau urme de sange, fara a se observa urme vizibile de violența pe corp. Concubinul persoanei decedate nu a fost gasit la adresa, insa in cursul serii el s-a predat la Secția 16 de poliție, unde a recunoscut ca el este faptașul. The post Femeie de 28 de ani, gasita intr-o balta de sange, in casa iubitului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

