- Elena Ciocazanu, o femeie din Targu-Jiu, nascuta in 1918, a fost sarbatorita, joi, in cadrul proiectului “O viata cat un Centenar”. Femeia de 100 de ani le-a dezvaluit reprezentanților MAI secretul longevitații sale, scrie Mediafax.Elena Ciocazanu locuiește in cartierul Ursați din municipiul…

- Trei barbati sunt cautati dupa ce au furat telefonul unei femei, vineri seara, in zona Piata Marasti din Cluj Napoca, scrie monitorulcj.ro.In inregistrarea video se vede cum cei trei barbati o urmaresc pe femeia care se plimba cu un copil in carucior. Unul din ei o bruscheaza pe mama si ii fura telefonul…

- La data de 26 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat-o pe o tanara de 28 de ani, din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, ca si persoana banuita de comiterea unei fapte de inselaciune cu un prejudiciu de 570 de lei. Se pare ca, in perioada…

- Intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov, medicul Dan Grigorescu, a povestit cum o pacienta pe care a operat-o, o femeie in varsta de 45 de ani, nu primeste pensie de boala, desi nu-si poate folosi mana…

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…