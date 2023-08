Stiri pe aceeasi tema

- In data de 18 august 2023, in jurul orei 19:30, la sediul Poliției Municipiului Vulcan s-a prezentat un barbat care a sesizat faptul ca a sa concubina, OLTEANU ADRIANA-ELENA, in varsta de 34 de ani, a plecat voluntar in data de 17 august 2023 de la adresa din municipiul Vulcan, unde locuiau in chirie…

- O femeie de 37 de ani din Verbița, județul Dolj, a disparut de acasa. Soacra acesteia a alertat polițiștii. „La data de 19 august, ora 20.40, polițiștii Secției nr.7 Poliție Rurala Plenița au fost sesizați de o femeie din comuna Verbița cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 19 august, nora sa…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Geoagiu, județul Hunedoara. „La data de 23 iunie 2023, in jurul orei 12:45, Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizata de un barbat din localitate…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ilia au fost sesizați duminica seara de catre un cadrul medical al Spitalului de Psihiatrie Zam cu privire la faptul ca, in jurul orei 17:00, Palaghiu Angela-Maria, de 66 ani, din municipiul Hunedoara (Peștișu Mare), internata in regim deschis in unitatea…

- Polițiștii aradeni fac cercetari pentru a gasi o femeie in varsta de 84 de ani care a fost data disparuta de familie. „In ziua de 6 iunie, Chirila Maria, de 84 de ani, a plecat de la domiciliul ei, din Arad, și de atunci nu a mai fost vazuta. Femeia are inalțimea de 1,68 metri, […] Articolul Batrana…

- O femeie, din Gorj, este cautata de polițiști, dupa ce a disparut de acasa acum o saptamana. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu-Carbunești au fost sesizați ieri de un barbat din comuna Albeni, despre faptul ca la data de 22 mai, mama sa Turbatu Elena, de 69 de ani, a plecat in mod…