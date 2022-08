Stiri pe aceeasi tema

- Georgescu Elena, o femeie in varsta de 65 ani din municipiul Cluj-Napoca, este cautata de poliție și familie, dupa ce a plecat in perioada 4-5 august inspre municipiul București și nu s-a intors pana in prezent. „Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul…

- O adolescenta de 17 ani din Dumitra a disparut fara urma. Aceasta a plecat de acasa și nu s-a mai intors, iar mama sa a alertat autoritațile. Adolescenta a plecat de acasa și nu s-a mai intors, iar mama sa a alertat autoritațile, care o cauta. „La data de 10 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigații…

- Rus Maria, o fetița in varsta de 15 ani din Florești, este cautata de poliție și familie, dupa ce a disparut luni de acasa. „Azi, 9 august 2022, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca, Rus Maria, in varsta de 15 ani, din comuna Floresti, a plecat de la domiciliu…

- FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 88 de ani din Ocna Mureș, data DISPARUTA. A plecat de la locuința fiicei și nu a mai ajuns acasa FOTO| Alerta in Alba: Femeie de 88 de ani din Ocna Mureș, data DISPARUTA. A plecat de la locuința fiicei și nu a mai ajuns acasa Polițiștii din Ocna Mureș cauta o femeie care…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 16 ani, care a plecat de la domiciliu in cursul zilei de astazi și nu a revenit. „Astazi, la ora 20:20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au fost sesizați de catre…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei adolescente de 18 ani, care a plecat de la domiciliu in cursul dimineții de ieri și nu a revenit. „Astazi, la ora 14:00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 12 ani, care a plecat de la domiciliu la primele ore ale dimineții și nu a mai revenit. „Astazi, la ora 11:15, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre…