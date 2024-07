Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, ieri, sa efectueze verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 14 ani, disparuta din Timișoara. „La data de 14 iulie, in jurul orei 12:00, Moisa Rahela Andreea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru gasirea unei adolescente care a fost data disparuta de mama. „La data de 28 iunie 2024, in jurul orei 17:00, la sediul Poliției Municipiului Oraștie s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca astazi,…

- Marti, 25 iunie, in jurul orei 22.30, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o femeie care a reclamat faptul ca nepoata sa, Denisa Alexandra Molnar (foto), in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu in cursul zilei și nu a mai revenit. „Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au…

- O fata de 19 de ani este cautata de polițiști dupa ce a plecat in mod voluntar de la resedinta din Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a revenit, anunțat IPJ Cluj, citat de News.ro.Fata se numește Sarah Eromosele Ordan, are 1,75 cm inaltime, 65 kg , ten inchis, par brunet, mai spun reprezentantii IPJ…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari pentru depistarea unei tinere care a fost data disparuta. „In data de 10 iunie 2024, in jurul orei 16:20, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca, fiica sa,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unei femei din orașul Hunedoara, care a fost data disparuta de familie. „La data de 6 iunie 2024, ora 15:00, Poliția Municipiului Hunedoara, a fost sesizata de catre un barbat cu privire…

- Miercuri, 22 mai, in jurul orei 9, Poliția Orașului Petrila a fost sesizata de o femeie din oras in legatura cu faptul ca a fost contactata de concubinul fiicei sale care i-a spus ca tanara, Florentina Ana Podar (foto), in varsta de 20 de ani, a plecat de la domiciliu lor, din municipiul Brad, in […]…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 65 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „La data de 15 mai a.c., CHIRA MARIA, ar fi plecat voluntar intr-o direcție necunoscuta de la domiciliul sau din Timișoara,…