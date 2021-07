Stiri pe aceeasi tema

- Un mister vechi de peste un deceniu a fost elucidat dupa o serie de evenimente neobișnuite: o femeie data disparuta din 2010 traia o idila romantica intr-o casa apropiata cu vecinul iubit, relateaza Newsweek. Conform publicației The Indian Express, femeia – numita doar „Sajitha” – a disparut…

- Femeie disparuta, gasita in urma acțiunilor de cautare Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au efectuat verificari in cazul unei femei disparute, aceasta fiind gasita in viața dupa aproximativ 12 ore de cautari. In seara de 04 iunie a.c., in jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul…

- O femei de 92 de ani, dintr-o localitate din județul Dolj, data disparuta de familie, a fost gasita cu ajutorul a doi caini polițiști. Potrivit Poliției Romane, politistii de la Poliția Rurala Pielești, din județul Dolj, au fost sesizați despre dispariția unei femei, de 92 de ani, care ar fi plecat…

- Ieri, 26 mai 2021, Poliția Orașului Cugir a fost sesizata de catre o femeie din oraș, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de marți, 25 mai 2021, fiica sa, Lakatos Adriana, de 17 ani, a plecat de acasa și nu a mai revenit. IPJ Alba a anunțat in acesta dimineața ca fata a fost gasita de autoritați,…

- Duminca, 23 mai 2021, in jurul orei 24.00, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 23 mai, nepoata sa, MICU IZABELA MARIA, 17 ani, a plecat de acasa și nu a mai revenit. IPJ Alba a anunțat, in acesta dimineața, ca minora a…

- O romanca de 53 de ani, data disparuta intr-o localitate din Banatul Sarbesc, de langa Belgrad, a fost gasita ingropata in curtea casei contabilei sale.Femeia a fost data disparuta pe 17 mai. Contabila si fiul sau au fost arestați și sunt acuzați de uciderea romancei.Femeia locuia de zece ani in Pancevo…

- O femeie disparuta in urma cu aproape șase luni a fost gasita in viața, intr-o padure din Utah, SUA, dupa ce o drona care o cauta s-a prabușit in apropierea locului in care se afla aceasta. In varsta de 47 de ani, femeia, al carei nume nu a fost facut public, a fost gasita, duminica, intr-un camping…