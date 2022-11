Femeie dată dispărută de 2 săptămâni, găsită moartă în pădurea de lângă o comună din Mehedinți O femeie, data disparuta de 2 saptamani de concubinul sau, a fost gasita moarta in padurea situata in extravilanul localitatii Balota, judetul Mehedinti. Cadavrul unei femei a fost gasit, vineri, in padurea situata in extravilanul localitatii Balota, judetul Mehedinti, politistii constatand ca trupul femeii prezenta lovituri la cap. Victima a fost identificata ca fiind o femeie de 40 de ani, care a fost data disparuta de catre concubinul ei in urma cu doua saptamani. O femeie de 29 de ani din Simian a observat cadavrul unei femei, in timp ce se plimba intr-o padure. ”La data de 04 octombrie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

