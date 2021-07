Femeie cuprinsă de flăcări, pe o stradă din Timișoara O femeie in varsta de 48 de ani a ieșit astazi in strada, dintr-un bloc de pe strada București din Timișoara, cuprinsa de flacari. Vecinii și martorii au stins focul și au sunat imediat la 112. Femeia, cunoscuta cu afecțiuni psihice, striga ca i s-ar fi dat foc. Victima a fost transportata de urgența la […] Articolul Femeie cuprinsa de flacari, pe o strada din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

