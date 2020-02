Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul de 7 luni și cei doi adulți din Italia, internați luni, 24 februarie, in carantina la Spitalul de Boli infecțioase din Alba Iulia nu au coronavirus. Marți, 25 februarie, DSP Alba a facut publice rezultatele analizelor care au fost efectuate la Timișoara la Institutul Victor Babeș. Rezultatele…

- O femeie din Timișoara, care a fost in Italia, la copii, a fost adusa la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, dupa ce a prezentat febra. A fost luata de acasa de un echipaj special SMURD. Femeia a fost adusa acum cateva minute la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara,…

- Panica din nou in vestul tarii. O femeie de 56 de ani, din Deva, care s-a intors recent din Thailanda, a fost suspecta de coronavirus. Ea a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase din oras si i s-au facut mai multe teste.

- O femeie de 56 de ani din Deva suspecta de coronavirus, dupa ce a calatorit șapte zile in Thailanda si s-a intors in tara in data de 13 februarie, e internata la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. Potrivit unui comunicat transmis, duminica,…

- Analizele pentru asistentul medical din Resita care a lucrat in Germania si care este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara au fost facute publice. Tanarul a devenit suspect de coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu patru pacienti infectati cu virusul din...

- Un pacient care este suspect de coronavirus a fost adus la Timișoara, unde este internat intr-un salon special, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș. Acesta a ingrijit pacienți cu coronavirus in Germania. Pacientul are 25 de ani și a venit in țara dupa ce a ingrijit patru pacienți cu coronavirus…

- Sportivii îi vor întâlni pe jucatorii de la U BT Cluj, în cadrul unui meci din grupa J a FIBA Europe Cup, și au sosit marți la Cluj-Napoca, cu o cursa aeriana venita de la Varșovia. Imediat dupa aterizare, calatorii au fost reținuți aproximativ trei ore în avion,…

- Un component al grupului de muzicieni de la Filarmonica B anatul din Timișoara, care a fost recent in China (locul de unde a izbucnit infecția cu coronavirus, care a ucis peste o suta de persoane), este internat in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Acesta este de sambata in spital,…