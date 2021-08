Femeie cu Covid-19, prinsă la restaurant. Polițiștii i-au întocmit dosar penal O femeie de 38 de ani din Jimbolia, aflata in izolare la domiciliu dupa ce a fost confirmata cu coronavirus, a incalcat vineri, 20 august, masura restrictiva si a intrat intr-un restaurant. Unul dintre polițiștii care a vazut-o pe femeie și-a amintit ca a fost confirmata cu coronavirus in urma cu doar cateva zile. Ea […] The post Femeie cu Covid-19, prinsa la restaurant. Polițiștii i-au intocmit dosar penal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

