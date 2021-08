Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența sau rea-voința? O femeie in varsta de 38 de ani din Jimbolia, infectata cu covid, care ar fi trebuit sa stea acasa in izolare, a facut vineri un gest sfidator. Astfel, in jurul orei 23.00, in cadrul unei acțiuni pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.082.710. In secțiile de Terapie Intensiva sunt in prezent 47 de pacienți. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima…

- O femeie infectata cu COVID 19 si a pierdut viata. Este vorba despre o femeie de 52 de ani din Constanta care prezenta comorbiditati.Deces 1.259: Femeie, 52 de ani, Constanta, comorbiditati diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala grad I , decedata in 04.07, la Spitalul Municipal Medgidia. ...

- Pana acum, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 58 in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe…

- Seful guvernului portughez Antonio Costa, care s-a aflat in contact cu unul dintre colaboratorii sai testat pozitiv pentru COVID-19, a fost plasat in izolare, a anuntat miercuri cabinetul sau, relateaza AFP. ''Desi a primit cele doua doze de vaccin si a respectat regulile de distantare si purtarea…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 222 de teste, din care 72 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,07, la fel ca in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, a fost confirmata o persoana…

- Romania a ajuns la 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 158 de noi imbolnaviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- In 22 mai, o femeie din Cluj-Napoca a fost prinsa circuland cu autobuzul, deși nu avea bilet. Atunci cand controlorul i-a cerut sa se legitimeze, aceasta a refuzat și l-a plesnit.O femeie din Cluj a plesnit un controlor CTP„Doi controlori au efectuat controlul pe autobuzul 824, linia 24B. In jurul orei…