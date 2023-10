Femeie condamnată la Craiova pentru propagandă teroristă Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la 4 ani si 11 luni de inchisoare o femeie deferita justitiei pentru propaganda terorista. Pedeapsa cuprinde una de 2 ani si 2 luni, primita de inculpata in iunie 2022, intr-un dosar asemanator. Procurorii au explicat ca femeia a promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista specifice unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu. Procurorii DIICOT au explicat ca femeia se afla intr-o stare avansata a procesului de radicalizare.„In cauza s-a reținut faptul ca, inculpatul, aflat intr-o… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

