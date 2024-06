Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a intamplat totulPe data de 6 iunie 2024, in jurul orei 22:00, un barbat in varsta de 47 de ani, din municipiul Deva, a fost contactat telefonic de catre un individ aparent minor, care i-a cerut un numar de telefon pentru "Protecția Copilului", susținand ca este victima unei agresiuni fizice din…

- Poliitii din cadrul Biroului pentru Protecia Animalelor au descoperit opt pui de câine în condiii necorespunztoare întrun imobil din comuna Vdeni. Verificrile efectuate pe 5 iunie 2024 au relevat lipsa condiiilor de bunstare pentru aceti pui de ras comun.În urma constatrilor poli...

- Ieri, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Nasaud au descins la locuințele a patru tineri din Dumitra, banuiți ca au organizat lupte intre caini, in extravilanul localitații. Unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore. „Ieri, 2 iunie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac, impreuna cu reprezentanți ai R.A.R. și I.S.C.T.R. Arad și Timiș, au desfașurat miercuri, 29 mai, o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor accidentelor rutiere grave. In cadrul acțiunii au fost aplicate 287 de sancțiuni contravenționale,…

- Un barbat a fost amendat cu 12.000 de lei dupa ce a abandonat trei catei pe un teren viran din apropierea municipiului Adjud. Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea au fost sesizati marti de catre Politia Municipiului Adjud ca una din patrule a depistat un cetatean in…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J Mureș au pus in executare 4 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar de urmarire penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de organizare de lupte intre caini. Au fost identificate mai multe exemplare…

- O femeie din judetul Dambovita a fost amendata de politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor cu 12.000 de lei, dupa ce acestia au gasit la locuinta femeii 34 de caini si pisici tinuti in conditii improprii.

