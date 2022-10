Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut o femeie, in varsta de 42 de ani, banuita de furt. Acesta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, in data de 07.09.2022 și in data de 22.09.2022, aceasta ar fisustras…

- La data de 29 septembrie, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 28.09.2022, in jurul orei…

- Nr. 116 din 30 Septembrie 2022 BULETIN INFORMATIV 30 SEPTEMBRIE 2022 RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT La data de 29 septembrie a.c., politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- Miercuri, 14 septembrie, in jurul orei 09.30, polițiștii Biroului de Ordine Publica Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie de 59 de ani din Baia Mare cu privire la faptul ca soțul sau face scandal la domiciliu, deși impotriva acestuia este emis un ordin de protecție. Deplasați…

- La data de 11 septembrie, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au reținut un barbat de 52 de ani banuit de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, la data de 11.09.2022, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de doi tineri, in varsta de 16 și 17 ani, banuiți de talharie calificata in orașul Sannicolau Mare. Banuiții au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, in data de 7 august, in jurul orei…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de doi tineri, in varsta de 16 și 17 ani, banuiți de talharie calificata in orașul Sannicolau Mare. Banuiții au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, in data de 7 august, in jurul orei…

- Eveniment Arest preventiv pentru un barbat de 30 de ani din Alexandria / Autoritațile din Marea Britanie au emis mandat european de arestare pentru realizarea și distribuirea unei fotografii indecente a unui copil iulie 27, 2022 10:45 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale –…