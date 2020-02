Femeie călcată chiar de autobuzul din care tocmai coborâse Accidentul a avut loc joi, in municipiul Suceava, in stația Policlinicii din Areni, și a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.Pe imagini se vede cum batrana coboara, iar autobuzul TPL se pune imediat in mișcare. Femeia se dezechilibreaza, se lovește cu capul de bordura trotuarului și picioarele ii ajung sub roțile autobuzului. In urma accidentului, batrana a fost grav ranita și a fost transportata la Spitalul Județean Suceava.Potrivit polițiștilor, victima are varsta de 84 de ani.Citeste continuarea pe realitateadesuceava.net . Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

