- Politistii locali din Cluj au amendat o femeie care transporta mancare pentru medicii aflati in prima linie a luptei cu coronavirusul si pentru varstnici. Oamenii legii au acuzat-o ca ar fi stationat intr-un loc interzis in timp ce isi descarca mancarea.

- Polițiștii doljeni cauta o tanara de 30 de ani, din Craiova, care a disparut de acasa in cursul zilei de joi. Oamenii legii spun ca femeia a plecat de la locuința bunicilor și nu s-a mai intors. ”In cursul zilei de ieri, 23 aprilie, polițiștii din cadrul Secției 6 Craiova au fost sesizați de o femeie…

- Cei doi se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza municipiului Iasi cand o femeie de 82 de ani a apelat la sprijinul lor si le-a spus ca nu poate merge la unitatea bancara pentru a-si incasa pensia lunara, necesara in vederea efectuarii cumparaturilor de stricta necesitate, intrucat este…

- La data de 23 martie a.c., in jurul orei 11.30, politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati, prin apel 112, de o femeie, de 38 de ani, din municipiul Constanta, despre faptul ca sotul sau, de 36 de ani, pe fondul consumului de alcool, ar fi amenintat o cu acte de violenta.Politistii au emis un ordin…

- La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Postului de Politie Poarta Alba au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, de 48 de ani, despre producerea unui conflict la domiciliul sau.Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat de 47 de ani, sotul…

- Politistii din Drobeta Turnu Severin au dispus, duminica, retinerea unui tanar de 24 de ani, din comuna Hinova. Tanarul este acuzat de comiterea infractiunii de santaj asupra unei femei de 30 de ani. Potrivit oamenilor legii, femeia era amenintata cu publicarea pe retelele de socializare a unor imagini…

- Caz incredibil in județul Timiș: o femeie de 41 de ani a stat legata cu lanțuri la picioare si inchisa in casa. Este bolnava psihic, iar tatal, care are 80 de ani, sustine ca nu o poate stapani. Atentie, informatii care va pot afecta emotional!