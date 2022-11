Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a incercat sa traverseze strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de o mașina, la volanul careia se afla un șofer de 73 de ani. Polițiștii spun ca femeia era sub influența alcoolului. Accidentul s-a produs in Baciu, in apropiere de Cluj-Napoca. „La data de 12 noiembrie a.c., in jurul…

- Un pieton a fost acroșat de o mașina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis in orașul Huedin, județul Cluj, au transmis polițiștii clujeni. Accidentul rutier s-a produs marți, 1 noiembrie, pe DN1E60, in orașul Huedin, iar din primele verificari efectuate la locul evenimentului polițiștii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte la un eveniment rutier petrecut pe strada Transilvaniei din localitatea Baciu. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ, unde au gasit un autoturism rasturnat pe plafon…

- Apel 112 – trafic blocat pe DN1, ieșire din stațiunea Predeal catre Azuga, ca urmare a unui accident rutier, in care ar fi implicați, din primele informații, un pieton și un autovehicul.La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,12…

- Luni, pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca a avut loc un accident rutier intre o betoniera și o mașina a unei școli de șoferi. Accidentul a fost semnalat de șoferi pe grupurile de Facebook destinate accidentelor și noutaților referitoare la traficul din Cluj. Vom reveni cu mai multe detalii in curand.…

- Doi agenți au fost raniți in urma impactului violent. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie care se afla la volan a virat la dreapta fara sa se asigure, moment in care a intrat in mașina de poliție.Agenții erau in misiune și aveau semnalele luminoase pornite. La fața locului au intervenit de urgența…

- O persoana a murit, iar alta a fost grav ranita, marti, 16 august, in urma unui accident de circulatie ce a avut loc pe DN 1F, intre localitatile Zalau si Ciumarna, pe traseul Zalau - Cluj-Napoca. Accidentul a avut loc la ora 10:25, in zona Meses. Potrivit IPJ Salaj, din primele verificari efectuate…