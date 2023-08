Femeie bătută şi sechestrată într-un apartament din capitală Politistii Sectiei 24 au salvat, luni, o femeie care era tinuta intr-un apartament din Sectorul 5 impotriva vointei sale si prezenta urme de violenta. „La data de 7 august, Sectia 24 Politie a fost sesizata, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar fi fost contactata de o prietena, prin intermediul unei aplicatii de mesagerie online, care i-ar fi spus ca este lipsita de libertate si agresata la o adresa din Sectorul 5. In urma activitatilor specifice, femeia in varsta de 45 de ani a fost identificata intr-un apartament, unde se afla impreuna cu prietenul ei”, informeaza un comunicat al Directiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

