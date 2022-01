Stiri pe aceeasi tema

- Moarte suspecta in Vrancea! Noaptea trecuta, o femeie in varsta de 56 de ani a fost gasita fara suflare intr-o parcare din Odobești. Conform primelor informații transmise de catre oamenii legii ajunși la fața locului, se pare ca femeia avea mai multe rani pe fața. Iata ce a anunțat Inspectoratul de…

- In cursul nopții trecute, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina la doua misiuni de stingerea a incendiilor, la Odobești și Focșani. **** Astfel, prima misiune a fost anunțata in jurul orei 03:00, semnaland un incendiu la o gospodarie din orașul…

- Potrivit ziare.com , sambata seara, o disputa intre doi șoferi de camion romani a escaladat, intr-o parcare de pe autostrada din Ilz (cartierul Hartberg-Furstenfeld). Cel mai tanar (40 de ani) a scos un cuțit de bucatarie și și-a amenințat colegul de 55 de ani ca il va ucide. Ranit și speriat, acesta…

- Un accident a avut loc in aceasta seara, in zona Obor din Focșani. Conform primelor informații, o mașina ar fi lovit o femeie pe trecerea de pietoni, șoferul fugind de la locul accidentului. La fața locului au ajuns echipaje de la Poliție și Ambulanța, femeia fiind preluata și transportata la spital.…

- Chiar in ziua de Sfantul Nicolae, o femeie a fost batuta de fostul concubin. Victima a alertat autoritatile, iar pe numele agresorului, care a lovit-o cu o teava din plastic, a fost emis un ordin de protectie provizorie.

- In județul Vrancea, in data de 18 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 639 persoane in carantina la domiciliu; 439 persoane in izolare la domiciliu; 158 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 16 persoane sunt internate la ATI,…

- Un grav accident rutier cu trei autoturisme implicate, dintre care doua, conduse de șoferi vranceni, s-a produs in aceasta seara pe DN2 E85, la ieșirea din localitatea buzoiana Poșta Calnau. Accidentul a fost anunțat de Centrul Infotrafic al Poliției Romane la ora 18.30. Potrivit reporterbuzoian.ro,…