Femeie bătută grav de un polițist care a vrut să o violeze Femeia in varsta de 49 de ani din Potcoava, județul Olt, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batuta cu bestialitate de un polițist din Potcoava, susțien Romania TV. Omul legii a chemat-o la domiciliu pe femeie pentru a-i vopsi o camera. A intrebat-o care este costul, iar apoi, femeia susține ca barbatul ar fi vrut sa intrețina relații sexuale cu ea. Polițistul a inceput mai apoi sa o loveasca pe femeie de fața cu un cumnat de-al victimei. Femeia agresata a sunat apoi la 112 pentru a anunța ca a fost batuta. Autoritațile susțin ca cei doi se cunoșteau, iar pe fondul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

