Stiri pe aceeasi tema

- Un rottweiler a atacat ieri, pe strada Garii din Focșani, un bichon, care mergea in lesa, alaturi de doi oameni, pe trotuar. „Buna seara. Va atașez un filmuleț cu ceea ce se intampla pe strazile din Focșani. Stau și ma intreb daca era un copil, cu ce sechele ramanea ?….Cainele rottweiler aparține unui…

- „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeala cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști in timpul intervenției. (…) Nu am apucat sa vad, pentru ca fratele meu a fost sigilat. Eu nu am vazut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun ca unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul. Polițiștii…

- „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeala cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști in timpul intervenției. (…) Nu am apucat sa vad, pentru ca fratele meu a fost sigilat. Eu nu am vazut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun ca unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul. Polițiștii…

- Doi copii au murit, sambata, intr-un accident in Bucuresti. Tragedia s-a produs pe o strada din nordul Capitalei, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Victimele au fost transportate la spital, insa nu au putut…

- "Prin apel 112 o persoana a sesizat ca a observat cum o femeie ar fi fost introdusa, cu forta, intr-un autoturism.Pe baza informatiilor oferite de martor, Sectia 24 Politie a demarat verificari in vederea depistarii autoturismului si identificarii persoanelor.In urma activitatilor desfasurate, autoturismul…

- Au aparut imagini cu momentul in care un tren izbeste un BMW in care se aflau doi tineri, de Ziua Indragostitilor. Masina implicata in accident, un BMW cu numar de inmatriculare de Suceava, a fost tarata zeci de metri pe sine, dupa impact. Potrivit publicatiri adevarul.

- Imagini absolut halucinante, la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Zeci de cadavre ale pacientilor decedati din cauza COVID sunt tinute in saci, gramada, intr-un container improvizat, in timp ce familiile asteapta informatii despre procedura inhumarii. Scena este una de-a dreptul revoltatoare…

- Un barbat a fost impușcat de polițiști, dupa ce mai multe echipaje l-au urmarit in trafic și au incercat sa il opreasca. Acesta a vrut sa intre cu mașina in echipajele de poliție, care au tras spre mașina, dupa mai multe focuri de avertisment.