Femeie bătută de iubit, la Teiuș. Bărbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Femeie batuta de iubit, la Teiuș. Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Un barbat de 37 de ani din Vaslui este cercetat penal pentru violența in familie, in Alba, dupa ce și-ar fi agresat partenera, o femeie din Teiuș. Polițiștii au emis și ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, sambata, 3 decembrie, seara, Poliția Orașului Teiuș a fost sesizata de o femeie de 36 de ani, […] Citește Femeie batuta de iubit, la Teiuș. Barbatul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

