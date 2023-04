Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10:00 o femeie a fost atacat, cu un cuțit, de un tanar de 21 de ani, in plina strada din centrul Petroșaniului. In urma agresiuni fizice, femeia a fost ranita la mana și la picior. Din primele informații primite, acesta a fost transportata de urgența la spital.…

- Ieri, polițiștii din Hunedoara și Garda Forestiera Timișoara au efectuat o razie la transportatorii de material lemnos. In urma acțiunii au fost depistate neconcordanțe in actele unui operator economic: o diferența de peste 5.000 de metri cubi de lemn nu apareau in avizul de insoțire al unui autovehicul…

- Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:30, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Pui (DN 66, județul Hunedoara). Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat ca un șofer, care era singur in autovehicul, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat…

- Incident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, la sediul primariei din Hațeg, județul Hunedoara. „O persoana a patruns cu un topor in mana in sediul primariei orașului Hateg și a inceput sa sparga geamurile. Patrula de jandarmi a intervenit și a imobilizat persoana. Aceasta este condusa la sediul…

- Meteorologii au emis marți trei avertizari Cod portocaliu și galben pentru vant puternic la munte, dar și in sudul, centrul și estul țarii, incepand din aceasta dimineața. Primul e valabil și pentru zonele inalte din estul Carașului iar cel galben va afecta și județul Hunedoara in mare parte. Conform…

- Pe langa frumusețile naturale și valoroasele monumente istorice, județul Hunedoara are și o mulțime de locuri mai puțin cunoscute, ascunse privirilor, ale caror povești așteapta sa fie descoperite de cei aflați in cautarea unor escapade inedite. Un labirint de galerii subterane Nu departe de Brad, in…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…