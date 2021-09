Femeie amendată din cauză că nu a fost găsită la adresa declarată pentru carantină Pe raza comunei Caianu-Mic, in localitatea Dobric, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au verificat persoane aflate in carantina. O femeie de 44 de ani din localitate nu a fost identificata la adresa declarata pentru carantina, astfel a fost luata masura sancționarii contravenționale conform Legii 55/2020 privind nerespectarea masurilor privind carantinarea persoanelor, fiind sancționata cu amenda in valoare de 1000 lei. Polițiștii au inștiințat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bistrița-Nasaud pentru a dispune și alte masuri complementare, conform competenței.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

