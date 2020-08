Femeie agresată sexual, în timp ce alerga într-un parc O femeie a fost agresata sexual, sambata seara, de catre un barbat necunoscut care a urmarit-o in timp ce alerga intr-un parc din sectorul 4. Poliția Capitalei a anunțat ca agresorul a fost prins și dus la audieri. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Poliției Capitalei, sambata seara o tanara a reclamat la 112 ca a fost agresata sexual de un barbat necunoscut, intr-un parc din sectorul 4. Polițiștii au mers la fața locului, iar tanara a fost dusa la subunitatea de poliție, unde a reușit sa furnizeze detalii referitoare la agresor. Conform Poliției Capitalei, un echipaj al Secției… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

