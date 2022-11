Femeie accidentată grav la Ungheni Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș intervin in aceste momente in orașul Ungheni, in urma producerii unui accident rutier. Este implicat un singur autoturism, rasturnat in afara parții carosabile. A rezultat o victima de sex feminin, incarcerata, de cod galben, in aceste momente acționandu-se pentru extragerea acesteia. Circulația este blocata pe ambele sensuri. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

