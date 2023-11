Femeia, stropită cu benzină și incendiată de un bărbat în scara unui bloc din cartierul Crângași, a decedat UPDATE: Principalul suspect banuit ca a incendiat-o pe femeia care a murit a fost prins de politiști, acesta fiind nepotul femeii. Ei au avut o disputa verbala legata de un apartament moștenit de amandoi. O femeie a decedat dupa ce a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București. […] The post Femeia, stropita cu benzina și incendiata de un barbat in scara unui bloc din cartierul Crangași, a decedat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

