- O femeie a fost salvata vineri in orasul Kirikhan din Turcia de o echipa germana de interventie, dupa ce a petrecut mai mult de 100 de ore sub daramaturile unei cladiri devastate de seismele de luni. Salvatorii au sapat aproape 50 de ore prin moloz ca sa ajunga la ea, „o munca la centimetru”, au […]…

- Turcia mai crede in miracole. Au trecut trei zile de la cutremurele din Turcia si Siria si, contrar tuturor asteptarilor, salvatorii inca mai gasesc supravietuitori sub ruine. Un miracol s-a produs chiar azi: o fetita a fost scoasa vie la mai bine de 72 de ore de la catastrofa. Misiunile au fost ingreunate…

- Oamenii care sunt acum ingropați de vii sub daramaturi in Turcia și Siria se confrunta cu rani traumatice, foame, sete, temperaturi sub zero grade, praf care le ingreuneaza respirația. Exista riscul izbucnirii unui incendiu din conductele de gaz deteriorate dar și sa se inece din cauza apei care țașnește…

- Numarul oamenilor uciși in cutremurul, produs luni, 6 februarie, in Turcia și Siria, este in continua creștere. Echipe de salvatori din 30 de țari au venit in regiune afectata de seism pentru a ajuta la cautarea supraviețuitorilor. De asemenea, in același timp, se pierde speranța de a mai gasi oameni…

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate. ”Pe parcusul nopții, echipei…

- O femeie a fost salvata dupa ce a petrecut 40 de ore sub ruinele unei cladiri de cinci etaje din orașul turc Gaziantep, informeaza Mediafax. Femeia ingropata sub daramaturi a fost gasita de o echipa de cautare și salvare din orașul Gaziantep, aflat in apropierea epicentrului cutremurului de luni.…

- Echipa de cautare - salvare a Romaniei se afla, marti, intr-o misiune de identificare si recuperare a unei familii - sot, sotie si copil, surprinse sub daramaturi, in orasul Antakya, in Turcia.