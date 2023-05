Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: “Pacienta a fost internata aseara in stare foarte grava in Sectia Terapie Intensiva unde beneficiaza de supraveghere continua si ingrijire intensiva din partea personalului inalt calificat. Din pacate, starea generala se mentine la fel de grava. Pacienta este in continuare intubata si ventilata…

- Un grav accident de munca a avut loc ieri dupa amiaza la Rafinaria Petromidia. Doua persoane au cazut intr un bazin. Un barbat a fost declarat decedat de cadrele medicale, iar o femeie a ajuns in stare grava la spital. Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, pacienta…

- Starea femeii ranite in accidentul de la Rafinaria Petromidia este grava, au precizat reprezentantii Spitalului Judetean Constanta. Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta a inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul de munca, informeaza News.ro.Reprezentantii Spitalului…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o rafinarie din orasul Navodari, s ar fi produs un accident de munca. Din primele informatii rezulta ca doi angajati ar fi cazut intr un rezervor de azot., a transmis…

- Un șofer de autobuz din Buzau a murit luni de dimineața strivit intre doua autobuze, unul dintre el fiind chiar cel pe care el il conducea. Barbatul avea 56 de ani, scrie Știri pe Surse.Accidentul a avut loc dis de dimineața, in autobaza societații TransBus, operatorul de transport public din Buzau.…

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate – o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN. Aceștia au prezis…

- Pe 13 martie, la Roșiori, un tren de calatori lovea un tren de marfa incarcat cu mașini, iar CFR Calatori a facut declarații contradictorii, negand inițial ca ar fi existat un impact. Mecanicul de la locomotiva CFR Calatori este de vina, nu a apasat deloc butonul de frana, iar viteza trenului coboara…