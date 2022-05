Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața a vorbit despre faptul ca sufera de sindromul Tourette intr-un interviu pe care i l-a acordat lui David Letterman in legatura cu serialul sau Netflix, „My Next Guest Needs No Introduction”. Eilish, care a fost diagnosticata la varsta de 11 ani cu aceasta tulburare neurologica, care poate…

- Inalti oficiali rusi din domeniul securitatii considera ca razboiul din Ucraina este "pierdut", ceea ce sugereaza ca regimul lui Vladimir Putin ar putea sa se apropie de sfarsit, potrivit unui expert in amenintari de securitate.

- Presedintele Bancii Europene de Investitii, Werner Hoyer, afirma ca Ucraina va avea nevoie de mii de miliarde de euro pentru reconstructia post-conflict si argumenteaza ca Uniunea Europeana nu poate fi lasata singura in acest efort, fiind necesare contrib

Cantareata americana de muzica country Naomi Judd, care a cunoscut celebritatea in duetul The Judds, format alaturi de fiica sa, Wynonna, a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat sambata familia artistei, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus miercuri seara ca decizia Rusiei de a intrerupe livrarile de gaze catre Polonia si Bulgaria arata ca „nimeni din Europa nu poate spera sa mentina o cooperare economica normala cu Rusia”, potrivit The Guardian.

- Deputatul PSD Alexandra Huțu a declarat, vineri, ca propunerile PSD incluse in programul „Sprijin pentru Romania” se adreseaza inclusiv tinerilor care urmeaza studii superioare sau care iși intemeiaza ori și-au intemeiat deja o familie.

- Ultimii doi ani de pandemie, scoala online, apoi revenirea la orele fata in fata, dar si apropierea examenelor nationale pune tot mai multa presiune pe umerii elevilor, iar conform unui sondaj realizat de catre Organizatia Salvati Copiii, doar 1 din 3 elevi de clasa a VIII-a se considera pregatit pentru…

Cantareata americana Dolly Parton, o vedeta a muzicii country, a refuzat nominalizarea primita la inceputul lunii februarie pentru a fi inclusa in acest an in Rock and Roll Hall of Fame, informeaza luni site-ul revistei Variety.