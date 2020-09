Stiri pe aceeasi tema

- Mariana, femeia omorata cu sange rece in Timiș, era batuta de soțul ucigaș in fiecare zi. Vecinii sunt socați de tragedie, iar acum cinci copii, dintre care unul de doar trei ani au ramas orfani!

- Verificari ale polițiștilor, jandarmilor și pompierilor in zonele aglomerate, societațile comerciale și mijloacele de transport in comun din județul Timiș. Oamenii legii au controlat peste 80 de societați comerciale, joi, pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii noului…

- Elevii și copiii de gradinița din Timiș (aproximativ 90.000 la numar, inscriși in anul școlar care va incepe in 14 septembrie) vor incepe școala intr-un sistem hibrid. In general, reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș opteaza pentru școala „in ture”, adica doua saptamani vin la cursuri jumatate…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de anchete epidemiologice finalizate, in ultimele 24 de ore : 15, Numarul de anchete ... The post Doua focare din cele 10 existente in județul Timiș au fost declarate oficial inchise. Unde…

- Principalele probleme cu care se confrunta populatia, in special grupurile vulnerabile, sunt pierderea locurilor de munca si lipsa oportunitatilor temporare de lucru, arata rezultatele celei de a treia runde a Evaluarii rapide a situatiei copiilor si familiilor, cu accent pe categoriile vulnerabile,…

- Un tanar de 29 de ani, din Piatra-Neamț, care s-a drogat vreme de 8 ani și a caștigat bani ca dealer, a acceptat sa ne povesteasca experiența prin care a trecut. In calitatea lui de cunoscator al fenomenului, acest tanar (caruia ii vom proteja identitatea) susține ca foarte multe persoane pana in 30…

- Lugojul a trecut cu bine peste o noua incercare. Reprezentantii Administratiei Nationale “Apele Romane” au anuntat ca pe raul Timis cotele sunt in scadere. In urmatoarele ore este asteptata o descrestere continua, insa echipele de salvare raman in zona si vor supraveghea permanent cursul raului. In…

- Acesta a subliniat vneri ca numarul de cazuri de coronavirus, in medie, in ultima saptamana fața de cea anterioara s-a dublat și a atras atenția asupra respectarii masurilor de prevenire a imbolnavirilor. "Avem o saptamana de creștere de la 150 de cazuri in medie, la 265. Media ultimei saptamani arata…