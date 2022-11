Femeia nu-și cunoaște valoarea Iți cunoaște – ori nu – femeia valoarea? Știe ce poate, știe cine e, știe ce are? Uneori, ma gandesc ca nu are nici cea mai vaga idee. Și-mi spun ca Dumnezeu, cand a creat-o. Pe ea, pe femeie. Ea nu-și cunoaște valoarea, așa s-a temut Domnul! Hai sa vedem cum a fost: Dumnezeu creand femeia, muncea tarziu in cea de-a șasea zi. La El a venit un inger și l-a intrebat: “De ce pierzi atata timp pentru lucrul asta?” Dumnezeu i-a raspuns: “Uita-te la toate detaliile pe care trebuie sa le respect pentru a o face! Ea trebuie sa se spele ușor, dar sa nu fie din plastic, sa aiba mai mult de 200 de parți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative…

- Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%, informeaza European Insider. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat la 8,2% pe an, arata datele Bancii Nationale de marți, 25 octombrie. Aceasta este cea mai ridicata valoare din ultimii 15 ani. Pe 10 decembrie 2007, ROBOR a inregistrat valoarea de 8,23%.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023, informeaza Agerpres. „Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023. „Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare sa tinem cont de…

- Acatistul Cuvioasei Parascheva aduce noroc și spor in casa.Acatistul Sfintei ParaschevaTroparul, glasul al 4-leaIntru tine, Maica, cu osardie s-a mantuit cel dupa chip, ca luand Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrand ai invațat sa nu se uite la trup, caci este trecator, ci sa poarte grija de suflet,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in august 2022 cu -22.26% fata de august 2021, atingand un volum de 12.538 unitati. Pe primele opt luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 83.349 unitati, in crestere cu 5.08% fata de perioada similara din 2021, respectiv…