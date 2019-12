Femeia modernă face videochat legal la Studio20 (P) Cine spune ca nu face destui bani la locul de munca nu a incercat niciodata sa faca videochat legal. Aceasta meserie ca oricare alta este reglementata prin lege inca din anul 2003 in tara noastra si poate fi practicata de orice tanara cu varsta de peste 18 ani. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul artist britanic Morrissey duce de mai mult timp o campanie impotriva ziarului The Guardian, iar in weekend, la un concert sustinut in Statele Unite, a purtat un tricou cu un mesaj sugestiv.

- Dezvoltatorul local de jocuri video Amber a inregistrat in primele sase luni ale acestui an o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, pentru finalul lui 2019 tinta fiind de a ajunge la 10 milioane de dolari, in crestere cu peste 30% fata de 2018.

- Sclavia moderna din Romania este subiectul unui reportaj al Al Jazeera, publicat duminica. Al Jazeera scrie despre conditiile proaste cu care se confrunta muncitoarele din fabricile de confectii din Romania si Bulgaria – sunt platite prost, sunt obligate sa lucreze ore suplimentare neplatite si sunt…