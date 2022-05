Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Cristina Demetrescu, unul dintre cei mai cunoscuți astrologi, face noi dezvaluiri privind evoluția razboiului dintre Ucraina și Rusia și pentru nativii horoscopului pana la jumatatea acestei luni. Previziunea astrologului despre razboi Cristina Demetrescu vorbește despre minciuni și despre „mașinaria…

- Presedintele rus Vladimir Putin este prost informat despre desfasurarea razboiului in Ucraina, deoarece consilierii sai se tem sa-i dezvaluie amploarea pierderilor militare si economice suferite de Rusia, a declarat miercuri un inalt oficial american.

- O femeie din Harkov, Ucraina, insarcinata in luna a șaptea, a mers 12 ore pe jos cu fetița ei de trei ani, mama și surorile, ca sa ajunga la hotarul cu Republica Moldova. Refugiatele au plecat de acasa in a treia zi de la declanșarea razboiului, gonite de frica și incertitudine. „Cum am trecut hotarul,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca a distrus un mare depozit subteran de rachete si munitie pentru avioane in regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, folosind rachete hipersonice, a informat agentia de stiri Interfax.

- Lipsa de pregatire sau oboseala razboiului dupa 11 zile de conflict armat neincetat i-a facut pe soldatii rusi sa ia liftul pentru a verifica o cladire de birouri din Ucraina. Ucrainenii nu au stat pe ganduri si au oprit alimentarea cu energie, iar liftul a ramas blocat. Bineinteles, imaginea surprinsa…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe dnsc.ro o lista de site-uri cu activitate in contextul crizei Ucraina - Rusia, inclusiv adrese IP specifice utilizate in atacuri malware, lista pe care o va actualiza frecvent. "In contextul conflictului din Ucraina, Directoratul National…

- Miliardarul SpaceX, Elon Musk, a declarat sambata ca serviciul de banda larga prin satelit Starlink al companiei este disponibil in Ucraina, iar SpaceX trimite mai multe terminale in țara, al carei internet a fost intrerupt din cauza invaziei ruse.