Femeia înjunghiată de concubin în restaurantul Corso e în stare stabilă Barbatul in varsta de 63 de ani le-a spus politistilor ca motivul pentru care a intentionat sa-i ia viata fostei sale concubine a fost ca aceasta nu mai dorea sa-si continue relatia cu el. In acest sens, vineri seara, barbatul a mers la locul de munca al femeii si a intrat intr-o disputa cu aceasta. Femeia lucra ca bucatareasa a restaurantului. Potrivit unor surse apropiate cazului, femeia i-ar fi reprosat barbatului ca joaca multi bani la pacanele si ca nu ar m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

