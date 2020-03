Stiri pe aceeasi tema

- Alți doi pacienți care au fost infectați cu coronavirus au fost declarați vindecați de medici, dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ. Este vorba de femeia de 38 de ani și barbatul de 48 de ani din Timișoara, care venisera din Italia cu același avion. In acest…

- Trei din cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei au fost declarate vindecate. Primul caz depistat in țara, barbatul din județul Gorj, a fost externat. Ceilalți doi pacienți, femeia in varsta de 38 de ani și barbatul in varsta de 48 de ani, internați intr-un…

- Femeia in varsta de 38 de ani si barbatul in varsta de 48 de ani, internati intr-un spital din Timisoara cu diagnosticul de coronavirus, au fost declarati vindecati dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat negativ. Ei vor ramane sub supraveghere medicala pana in momentul…

- Trei din cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei au fost declarate vindecate. Primul caz depistat in țara, barbatul din județul Gorj, a fost externat. Ceilalți doi pacienți, femeia in varsta de 38 de ani și barbatul in varsta de 48 de ani, internați intr-un…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Șeful DSU, Dr. Raed Arafat, a anunțat ca persoana in varsta de 71 de ani va fi transportata la un spital din Iași și va fi pusa in carantina. „In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al șaselea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 de ani,…

- Tanarul in varsta de 25 de ani din Gorj care a fost prima persoana din Romania diagnosticata cu coronavirus nu mai este infectat cu COVID-19. Potrivit unui test facut vineri, barbatul urmeaza sa mai fie supus unui test și va ramane in carantina pana luni. In cazul in care și cel de-al doilea test va…

- Ministerul Sanatații a facut public rezultatul analizelor, in cazul asistentului roman intors din Germania, care era suspectat ca ar fi infectat cu coronavirus. Rezultatul analizelor este negativ....