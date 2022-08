Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost filmați in timp ce faceau schi nautic pe Canal Grande din Veneția. Primarul orașului, Luigi Brugnaro, a postat imaginile pe Twitter, oferind ca recompensa o cina oricui i-ar identifica.

- Primarul Luigi Brugnaro a anunțat ca este in cautarea celor „doi idioți aroganți” care au fost filmați navigand de-a lungul Grand Canal pe placi de surf motorizate și a adaugat ca ofera o cina drept recompensa celor care ii identifica, potrivit The Guardian . Tinerii au fost filmați facand slalom printre…

- Veneția este unul dintre reperele turistice ale Italiei, dar tocmai din cauza turiștilor, orașul amenința „sa moara”, scriu agenția ANSA și Heute . Depopularea centrului Veneției este un subiect aprins dezbatut in ultimii ani. In urma cu 20 de ani, Veneția avea 64.000 de locuitori. In urma cu zece ani,…

- Clujenii din Gruia s-au simțit marți seara ca in Veneția. Ruperea de nori a format o viitura pe strazi. Canalele au fost aruncate de la loc, pentru ca sistemul nu este dimensionat corespunzator.

- Autoritațile din Veneția intenționeaza sa introduca reguli noi pentru turiști in incercarea de a conserva mai bine patrimoniul și a de reduce numarul celor care petrec doar o zi in oraș și nu aduc un mare plus economiei locale. Despre introducerea unor noi reguli in Veneția se discuta de ceva timp,…

- Insula Poveglia, situata intre Veneția și Lido, in nodrul Italiei, este supranumita „Insula Fantomelor” din cauza trecutului sau sumbru. Insula Poveglia este considerata a fi locul unor adevarate orori și a fost subiectul mai multor documentare de-a lungul timpului.Insula Poveglia, Italia - scurt istoricInsula…

- Turistii de o zi care doresc sa viziteze Venetia vor trebui de anul viitor sa-si cumpere bilete, potrivit unor noilor cerinte care au drept scop reglementarea fluxului masiv de turisti in celebrul oras, informeaza DPA. Obligativitatea, care va intra in vigoare pe 16 ianuarie 2023, are drept scop un…

- Veneția va deveni primul oraș din lume care va cere turiștilor o taxa de intrare. Data lansarii, 16 ianuarie 2023, a fost anunțata de consilierul pentru turism al Veneției, Simone Venturini, relateaza CNN.