Femeia – Evă și femeia – înger Giorgiana Radu De ce veniți voi, oameni-ingeri, in viețile noastre? Cine va trimite sa inveliți suferința cu aripile bunatații voastre? Va puneți la dispoziție, fara rezerve, fara pretenția remunerarii, toata agoniseala sufleteasca dobandita in ani și ani. Intindeți nu doar mana, ci daruiți preaplinul generozitații voastre. V-aș scrie numele cu majuscule, dar știu ca nu acesta este scopul intalnirii noastre. Va numar pe degetele unei singure maini. Mana dreapta, cea care intregește rugaciunea, prin semnul Sfintei Cruci. Caci voi nu sunteți simpli oameni, ci ingeri. Ingeri pamanteni, frați buni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

