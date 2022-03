Femeia din zodiac care nu are scrupule. Este o adevărată scorpie. Fereşte-te de ea Specialiștii au facut un top pentru femeile cele mai rele sau aprige ale horoscopului in funcție de semnul sub care s-au nascut. Una dintre ele poate surprinde cand iți este lumea mai draga. Mulți dintre barbați se feresc de ea pentru ca este foarte greu sa ii intri la suflet și in grații. Ea adora […] The post Femeia din zodiac care nu are scrupule. Este o adevarata scorpie. Fereste-te de ea appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteo februarie 2022. ANM – Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru ultimele zile din ianuarie și primele saptamani ale lunii februarie. Specialiștii in meteorologie au anunțat ca vremea va fi coincide cu data din calendar și se pare ca adevarata iarna ajunge in Romania.…

- Totul a avut loc intr-o gradinița din satul Cucoara, regiunea Cahul.Intervenția nu a fost deloc ușoara, doua echipe fiind nevoite sa intervina pentru a duce la bun sfarsit misiunea.Specialiștii au stabilit ca șerpii nu sunt veninoși și nu reprezinta pericol, insa ei are trebui sa se afle intr-un mediu…

- O campanie ampla de spam, ce vizeaza zeci de mii de romani, a fost identificata de catre specialistii in securitate cibernetica ai Bitdefender, conform unui comunicat de presa al companiei, transmis marti AGERPRES. Astfel, hackerii sustin ca ar avea acces la toate conturile utilizatorilor si ca ar…

- Micul dejun este una din cele mai importante mese, iar oamenii trebuie sa acorde atenție fiecarui detaliu. Majoritatea consuma cafea la prima ora a zilei, dar specialiștii susțin ca alta bautura trebuie sa-și faca loc in acest sector. Care este bautura ideala pentru micul dejun? Micul dejun este prima…

- Raed Arafat – șeful DSU spune ca urmeaza sa se faca o modificare la decizia CNSU referitoare la perioada de carantinare. Potrivit acestuia, persoanele nevaccinate ar putea sa stea mai mult timp in carantina. „Urmeaza sa se faca o modificare la decizia CNSU pe perioada de carantinare. Azi sau maine vom…

- A fost descoperita o noua varianta de coronavirus, cu zeci de mutații. Ce spun specialiștii despre contagiozitate. Oamenii de știința francezi au descoperit o noua varianta a SARS-CoV-2. Are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mai rezistenta la vaccinuri și mai contagioasa. Noua varianta…

- Daca ești un iubitor de plante, ai grija sa ai anumite exemplare la tine in casa. Unele dintre ele aduc noroc pe toate planurile și sanatate. Ce este bine sa ai in locuința? Specialiștii recomanda sa le pui in camera in care treci cel mai des. Ce plante iți aduc noroc: trebuie sa le ai […] The post…

- Specialiștii in evaluari imobiliare recomanda reevaluarea cladirilor nerezidențiale pana la finele acestui an, pentru a evita plata unui impozit marit. Chiar daca actualizarea valorii impozabile a cladirilor nu mai este scadenta in 2021, in urma unei modificari a legii, creșterea spectaculoasa a prețurilor…