Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Smart Village, aflat la cea de-a patra ediție, reprezinta o platforma esențiala pentru promovarea dezvoltarii durabile și inteligente a comunitaților rurale din Romania și din intreaga regiune.

- Secretarul General al NATO, Mircea Geoana a primit sambata, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Medicina si Farmace ”Victor Babes” din Timisoara. El s-a referit la viitorul Romaniei, la viitorul tinerilor si la proiectul politic Romania.

- Rezultatele votului din data de 9 iunie sunt la acest moment ceva mai bine conturate la nivelul administrațiilor locale, precum și in ce privește politicienii care vor reprezenta Romania in Parlamentul European. Cu toate acestea, judecata cu privire la tabloul de ansamblu al alegerilor este binevenita…

- Dintr-o țara cu probleme economice și de securitate, El Salvador a devenit unul dintre cele mai sigure state din America Centrala și de Sud. Despre aceasta transformare și deoarece se are in vedere deschiderea unui consulat onorific la București și a unul birou consular la Arad, cu doamna Julia Villatoro,…

- Asociatia Nationala a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR) si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) precizeaza ca un studiu de impact inainte de luarea oricarei decizii privind o noua plafonare extinsa la toate produsele romanesti este absolut necesara pentru a intelege…

- Poeta bacauana Mihaela Babușanu a fost distinsa cu Premiul al treilea la Secțiunea „Poezie” a Concursului Național „Eminescu, un vis in așteptare” – organizat la Timișoara, printr-un Proiect Cultural Internațional, de Asociația Cultural-Umanitara „Luceafarul de Vest”, sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști…

- S-a aflat ce le-a spus Mirel, criminalul din Timișoara, parinților lui astazi, in ziua in care Andreea va fi condusa pe ultimul drum. Regreta sau nu tanarul fapta care a ingrozit Romania. Studentul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se afla daca a avut discernamant zilele trecute, in momentul…

- La Iași, in Sala „George Emil Palade” din incinta Universitații de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa”, nu demult, am asistat la o conferința și lansare de carte susținute de catre Sorin Tranca. Manifestarea s-a desfașurat sub titulatura Evadarea lui Brancuși din Romania: o reconstituire. SORIN TRANCA…