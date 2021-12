Femeia din horoscop pe care trebuie să o eviți toată viața. Zodia ei este întruchiparea răului Ți s-a intamplat, cu siguranța, de multe ori sa simți faptul ca nu ești compatibil cu anumite persoane din jurul tau. Pe langa „vampirii energetici”, exista anumite situații in care intuiția iți da cateva semnale pentru a evita anumite persoane. Cine sunt cele mai rele femei din zodiac. In topul clasamentului se afla o reprezentanta […] The post Femeia din horoscop pe care trebuie sa o eviți toata viața. Zodia ei este intruchiparea raului appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este cel mai neințelegator nativ din zodiac și merge dupa urmatorul principiu: așteapta, așteapta, așteapta și, la un moment dat, se razbuna fara sa spuna nimic.Ai mare grija atunci cand alegi sa lucrezi sau sa ieși la o intalnire cu femeia Fecioara, pentru ca iți va analiza toate gesturile și nu va…

- BerbecO zi frumoasa, pe care o traiesti in liniste si armonie, avand alaturi persoane dragi si persoane de incredere. E bine sa te ocupi de activitati casnice, sa ajuti o ruda, sau sa iti programezi eficient cheltuielile pe urmatoarea perioada. Este insa un moment excelent si pentru semnarea unui contract,…

- BERBEC Astazi, ceva neobișnuit va poate afecta munca. Va fi brusc și surprinzator. Pentru mulți, va aduce o mai mare libertate sau eliberare. S-ar putea chiar sa te simți mai bine. Intervenția unuia dintre colegii de serviciu va va fi de mare ajutor. TAUR Puteți alege sa clasificați domeniile critice…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren care a avut loc in sud-vestul Columbiei, au informat marti seara serviciile de urgenta, potrivit DPA. Alunecarea de teren a fost declansata de ploaia abundenta care s-a abatut marti dimineata asupra catunului San Miguel…

- Cel putin doua persoane au murit la Catania, al doilea cel mai important oras in Sicilia, in urma unor ploi torentiale, potrivit news.ro. Una dintre victime este un barbat in varsta de 53 de ani care s-a inecat in vehiculul sau, inundat, la Gravina di Catania, la periferia orasului. Sute…

- BERBEC Pune romantism in viața ta. In plan financiar, puteți avea cheltuieli pe care nu le-ați avut inainte. Daca sunteți șomer, veți gasi o oferta interesanta. Aveți grija de gat sau veți ajunge la o raceala complicata. TAUR Apare o incordare in relațiile tale obișnuite de familie. Anumite probleme…

- Alte 18 persoane au pierdut lupta cu boala COVID 19 pe raza judetului Constanta.Conform Prefecturii Constanta, decesele au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Victimele aveau varste cuprinse intre 62 si 91 de ani si toate prezentau comorbiditiati.De la debutul pandemiei, in judetul Constanta, numarul…

- Horoscop 13 octombrie 2021. Ziua este marcata de pozitivism și buna dispoziție. Vor exista mici probleme profesionale pentru unii nativi, dar modul în care aceștia le vor aborda va face ca rezolvarea lor sa vina rapid și cu succes. Horoscop 13 octombrie…