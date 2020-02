Femeia din Florești dată dispărută, omorâtă de un bărbat în județul Alba! La data de 27/28 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat percheziții pe raza localitații Razboieni, județul Alba. In urma acestora, a fost descoperit cadavrul femeii a carei dispariție a fost adusa la cunoștința organelor de poliție in data de 17 februarie. Totodata, in urma cercetarilor efectuate, a fost identificat un barbat in varsta de 47 de ani, din județul Alba, banuit de uciderea femeii. Conform investigațiilor efectuate pana in prezent, la data de 8 februarie, femeia in cauza s-ar fi deplasat… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

