- CRIMA de la Blaj: Femeia care și-a ucis fostul iubit a fost arestata preventiv. Precizarile procurorilor Alexandra Corina C. femeia de 33 de ani din Blaj care și-a ucis fostul iubit in dimineața zilei de marți, 14 septembrie, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. In cursul zilei de miercuri,…

- UN caz de COVID, depistat la o școala din Alba: O clasa intreaga trece la ore ONLINE UN caz de COVID, depistat la o școala din Alba: O clasa intreaga trece la ore ONLINE O intreaga clasa a unui liceu din municipiul Blaj, județul Alba, va trece la sistemul de invațare online dupa ce unul dintre elevi…

- Tatal lui Britney Spears area cum 68 de ani și iși duce zilele intr-o rulota, aratand slabit, insa, dupa acuzațiile aduse de celebra lui fiica, Jamie a ajuns sa fie privit cu dispreț de mai toți americanii. Barbatul este suspectat ca ar fi abuzat de sanatatea mentala șubreda a fiicei sale, dupa ce judecatorii…

- Pe lotul 5 Pitesti – Curtea de Arges al viitoarei autostrazi Sibiu - Pitesti, pentru care saptamana trecuta a fost emisa autorizatia de construire, mai sunt de corectat cateva detalii pana la inceperea efectiva a lucrarilor asteptate nu doar de uzina Dacia, ci si de intreaga economie nationala.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, aproximativ 41.000 pachete cu tigari, marfa care urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Intreaga cantitate de țigari in valoare…