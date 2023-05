Femeia de 27 de ani căzută în lacul Snagov, găsită decedată Scafandrii au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, cea de-a doua persoana cazuta in lacul Snagov, aceasta fiind decedata. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, este vorba de o femeie in varsta de 27 de ani. Pompierii salvatori au fost alertati, vineri seara, pentru cautarea a doua persoane care se aflau pe lacul Snagov si au cazut in apa. Una din ele a fost scoasa imediat de martori. La cautari a participat un echipaj cu barca de la Sectia Snagov, scafandri, iar la fata locului s-a aflat o autospeciala SMURD si una de pompieri. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

