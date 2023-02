„Vedeta” de pe rețelele de socializare are peste 2,9 milioane de urmaritori pe contul ei de TikTok, pe care i-a atras cu videoclipurile in care ii arata forma unica a corpului in incercarea de a promova pozitivitatea, potrivit The Sun.Cum se intampla in astfel de situații, interesul nu este provocat doar de subiect in sine, ci și de potențialul de polarizare, ceea ce face ca si rautacioșii și susținatorii sa urmareasca in mod regulat postarile "femeii cu fundul in fața".De altfel, aceasta nu ascunde faptul ca disputele generate de aparițiile sale o ajuta sa caștige mai mulți bani, pentru ca aduna…