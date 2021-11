Papa Francisc a numit joi prima femeie la conducerea Guvernatoratului statului Vatican, sora franciscana Raffaella Petrini, continuandu-si astfel eforturile de a ajunge la o mai mare egalitate de gen in cadrul Bisericii Catolice. In calitate de secretar general al Guvernatoratului, calugarita italiana in varsta de 52 de ani va fi responsabila de supravegherea operatiunilor administrative, […] The post Femeia cu cea mai inalta functie din cel mai mic stat din lume first appeared on Ziarul National .